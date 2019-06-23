بنك الرياض يبحث عن مهندسين
كشف بنك الرياض، عن توفر وظيفة تقنية لحملة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسب، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس تكامل النظم Systems Integrator).
وتضمن شروط التقديم: درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة تقنية المعلومات أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال عمليات التقنية، إجادة اللغة الإنجليزية.
يشار إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا .
(يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات للتوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).
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