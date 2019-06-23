بنك الرياض يبحث عن مهندسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الرياض، عن توفر وظيفة تقنية لحملة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسب، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس تكامل النظم Systems Integrator).

وتضمن شروط التقديم: درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة تقنية المعلومات أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال عمليات التقنية، إجادة اللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا .

(يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات للتوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).