المرور : عدم التقيد بالوقوف التام عند إشارة أمامك يعد مخالفة
أكد المرور اليوم الأحد، على ضرورة التقيد بالوقوف التام عند إشارة أمامك أفضلية واجب للحفاظ على السلامة المرورية.
وقال المرور : عدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية يعد مخالفة مرورية.
وفي وقت سابق أكد المرور أنه عند مخارج الطرق الرئيسية يجب تنبيه المركبات الأخرى وعدم الانتقال للمخرج بشكل مفاجئ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 13 ساعة
يكون خير ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5064 ] نشر منذ 10 ساعات
اتوقع بتصير لعبكه وزحمه لها اول مالها تالي
الان وخاصة بعض الدورات الحركه ماشيه بانسيابيه ولو حصل زحمه ماتكون زي لما يوقف الواحد تماما يشوف الافضليه لمين
تفكير عجيب وكانهم مالهم خبره في هذا المجال