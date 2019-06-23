المرور : عدم التقيد بالوقوف التام عند إشارة أمامك يعد مخالفة

نايف السالم(صدى):

أكد المرور اليوم الأحد، على ضرورة التقيد بالوقوف التام عند إشارة أمامك أفضلية واجب للحفاظ على السلامة المرورية.

وقال المرور : عدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية يعد مخالفة مرورية.

وفي وقت سابق أكد المرور أنه عند مخارج الطرق الرئيسية يجب تنبيه المركبات الأخرى وعدم الانتقال للمخرج بشكل مفاجئ .