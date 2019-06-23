” التقني لخدمات البترول ” يعلن عن وظيفة إدارية شاغرة بالدمام
كشف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر وظيفة إدارية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) .
والوظيفة المتوفرة للعمل بالمعهد بمدينة الدمام، بمسمى مسؤول شؤون التدريب Officer Training Affairs لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤول شؤون التدريب (Officer Training Affairs).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.
3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.
4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
5- مهارات التواصل.
6- مهارات استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/23م.
للتقديم اضغط هنا .
اترك تعليقاً