” التقني لخدمات البترول ” يعلن عن وظيفة إدارية شاغرة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر وظيفة إدارية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) .

والوظيفة المتوفرة للعمل بالمعهد بمدينة الدمام، بمسمى مسؤول شؤون التدريب Officer Training Affairs لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول شؤون التدريب (Officer Training Affairs).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية.

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

5- مهارات التواصل.

6- مهارات استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/23م.

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