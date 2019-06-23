ميلانيا تستغل الأزياء لعلاج قسوة ترامب

واشنطن(صدى):

تثير ملابس وأزياء ميلانيا ترامب إعجاب الجميع وتلفت دائمًا الأنظار إليها، ويبدو أن إطلالتها لم تكن عشوائية .

وفي هذا الصدد تقول خبيرة الأزياء والموضة دون كارين أن السيدة الأمريكية الأولى تحاول إصلاح تصريحات ترامب القاسية من خلال ملابسها التي تلهي الرأي العام عن تعليقات زوجها.

وأضافت خبيرة الأزياء: ” ميلانيا ترامب تستخدم الأزياء لإخراج جدل زوجها عن مساره ” ، مضيفة : ” عندما ظهرت ميلانيا وهي ترتدي فستانًا مغطى بمعالم لندن قبل زيارة ترامب للمملكة المتحدة، كان الهدف من ذلك موازنة تعليقات الرئيس الأمريكي القاسية دون التحدث عنها، حيث وصف ميغان ماركل بأنها (سيئة) “.

وتابعت : ” وحاولت ميلانيا إظهار الاستقامة عندما كانت ترتدي ثوبًا أبيض عند مقابلة الملكة إليزابيث ” ، مستكملة تحليلها: ” إنها في وضع مجاور للسلطة ومثل معظم النساء في هذا المنصب، يجب أن ترتدي ملابس لموازنة نظيرها المذكر “.