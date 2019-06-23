مطالب داخل الكونجرس بإدراج ” الجزيرة ” على قائمة العملاء الأجانب

واشنطن(صدى):

بعث أعضاء بارزون في الكونجرس الأمريكي، رسالة إلى وزير العدل وليام بار، للمطالبة بإدراج شبكة الجزيرة القطرية، على قائمة العملاء الأجانب.

وأوضح الأعضاء، أن هناك أسباباً كثيرة دفعتهم لهذا الطلب، منها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان، فالجزيرة تقدم التنظيم على أنه ” منظمة معتدلة ” ، يمكن أن ” تعزز الاستقرار الإقليمي ” ، وهو ما يتعارض مع نية إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تصنيف جماعة الإخوان ” إرهابية ” .

وكشفت الرسالة، أن محتوى الشبكة يروج بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية.

وأرسل الرسالة المكونة من 5 صفحات، 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري، من بينهم: السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو.

و أشار البرلمانيون إلى وجود تراخٍ من قبل إدارتي الرئيسين، السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترمب، في مسألة تطبيق قانون ” العمل الأجنبي ” ، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.