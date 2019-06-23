لاعبو اليونايتد يفتحون النار على بوغبا : ” لا نريده “

ماجد محمد(صدى):

فتح لاعبو نادي مانشستر يونايتد النار على زميلهم بول بوغبا مطالبين برحيله خلال الميركاتو الصيفي 2019.

ويشعر اللاعبون بالغضب من اللاعب الذي أبدى رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي 2019.

وقالت صحيفة ” صن ” إن اللاعبين لا يرغبون في أن يلعب بوغبا في الفريق وهو يشعر بعدم السعادة؛ لما يعكسه ذلك من طاقة سلبية عليهم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين يرغبون في توفير مناخ مناسب للمدرب النرويجي سولشاير لإعادة بناء الفريق، مشيرة إلى أن المدرب نفسه يريد بيع بوغبا لشراء لاعبين أخرين لإعادة بناء الفريق.