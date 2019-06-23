تزامنا مع الصيف.. ” كفاءة ” توجه نصائح لاستخدام التكييف بالشكل الأمثل

عادل الحربي(صدى):

وجه برنامج كفاءة الطاقة نصيحة للمواطنين بداية مع موسم الصيف الحالي، فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لـ لأجهزة التكييف بالمنازل.

وحذر البرناممج من تجاهل النصائح والإرشادات التي من الممكن أن تضبط عملية الاستهلاك العشوائي في أجهزة التكييف، وتقلل من هدر الطاقة الكهربائية، خصوصاً في فصل الصيف الحالي.

وتشير الإحصاءات إلى أن 70 % من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء، غالباً ما تعود إلى استخدام أجهزة التكييف دون سواها.

ومن النصائح التي قالها البرنامج الآتي:

إغلاق النوافذ والأبواب، وسد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى داخل المنزل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارجه، واستخدام الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر ” العازلة ” للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية في المناور أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز.

وتابع البرنامج نصائحه : ” عدم زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين؛ حيث من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة؛ وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك “.

ولفت إلى أهمية ضبط درجة ” الثرموستات ” عند 24 درجة مئوية؛ بوصفها درجة الحرارة الموصى بها والأنسب للتبريد المريح.

وقال برنامج كفاءة: ” ضبط ” الثرموستات ” عند هذه الدرجة من شأنه أن يُسهم في تخفيض استهلاك أجهزة التكييف للطاقة الكهربائية بشكل كبير؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك “.