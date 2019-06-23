الرئيس الموريتاني الجديد.. عسكري مخضرم ولعب دورًا محورًا في انقلابين

نواكشوط(صدى):

أعلن المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، عن فوز مرشح الحزب الحاكم، محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية، إذ هنأه بانتخابه رئيسًا للبلاد.

وأوضحت بيانات من لجنة الانتخابات في موريتانيا، حصول مرشح الحزب الحاكم في موريتانيا، محمد ولد الغزواني، على 50.72% على أصوات الناخبين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية التي جرت تعد انتخابات مفصلية في تاريخ موريتانيا، حيث سيسلم السلطة رئيس منتخب لخلف منتخب، في سابقة لم تحدث في البلاد.

ويبلغ ولد الشيخ الغزواني 63 عاما، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ويتحدر من الشرق الموريتاني، وبالتحديد من مقاطعة بومديد التابعة لولاية العصابة، وينتمي لأسرة علمية صوفية معروفة في موريتانيا.

في نهاية السبعينيات، دخل ولد الشيخ الغزواني صفوف الجيش الموريتاني، وتابع تكوينه كطالب ضابط في المغرب، ثم حاصل على شهادة البكالوريا وشهادة جامعية في الدراسات القانونية، وماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية، وعدة شهادات ودورات تدريبية في مجال الحروب.

عام 1987 ، كان مرافقا عسكريا للرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، قبل أن يطاح في انقلاب عسكري عام 2005، لعب فيه ولد الشيخ الغزواني دورا محوريا لكنه آثر البقاء في الظل.

وتولى الرئيس الجديد، إدارة الأمن الوطني، وكان عضوا في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي أدار البلاد، وقاد فترة انتقالية أسفرت عن انتخاب محمد ولد الشيخ عبد الله، كأول رئيس مدني في تاريخ البلاد.

في 2008، عينه ولد الشيخ عبد الله قائدا للأركان الوطنية عام 2008، لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرئيس المنتخب وأصدقائه العسكريين وفي مقدمتهم ولد عبد العزيز وولد الشيخ الغزواني، لتنتهي الأمور بانقلاب عسكري قاده الرجلان في أغسطس من عام 2008.

وتولى ولد الشيخ الغزواني رئاسة الأركان عام 2009، ثم تولى بعد ذلك القيادة العامة للجيوش 2013.

ومع نهاية المأمورية الرئاسية الثانية والأخيرة لمحمد ولد عبد العزيز، كان ولد الشيخ الغزواني قد نال حقه في التقاعد، فتم تعيينه في شهر أكتوبر الماضي وزيرا للدفاع، معلنا عن نهاية الخدمة العسكرية وبداية مرحلة جديدة.