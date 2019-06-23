هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير تُترجم عمليّا مبادرة حسن الوفادة بتقديم ضيافة لزوار منتزه السودة

محمد بن طحيطح(صدى):

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير مبادرة ( حسن الوفادة ) التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل سعود أمير منطقة عسير -حفظه الله- بإقامة ضيافة للزوار وقاصدي المنطقة بتقديم المشروبات الباردة والساخنة كالشاي والقهوة، وكذلك التمر والحلوى لمرتادي منتزه السودة، بالإضافة إلى توفير المصلى المتنقل الذي تتوفر فيه مياه الوضوء، وهو مزود بمكبرات صوت وشاشات للعرض. وقد توافد عددٌ كبير من الضيوف والمتنزهين من جميع فئات المجتمع، بل حتى من دول الخليج إلى المخيم وتم استقبالهم برحابة صدر وبشاشة وجه من أعضاء الهيئة وتم تقديم الضيافة لهم.

وقد لاقى هذا العمل بالغ الاستحسان والإعجاب من الزوار وضيوف المنطقة.

ويأتي هذا التفعيل بمتابعة حثيثة من فضيلة مدير عام الفرع، وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها و تجسيد هذه المبادرة في إكرام الضيف وطلاقة المحيا، إنطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يحث على إكرام الضيف وإحسان وفادته.