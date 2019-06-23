للمرة الثانية.. هزيمة مرشح ” أردوغان ” في انتخابات اسطنبول المعادة

نايف السالم(صدى):

كشف النتائج الأولية لانتخابات الإعادة باسطنبول، عن فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على منافسه مرشح الحزب الحاكم.

وأوضح فرز 95 في المئة من الأصوات، تقدم مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، حيث حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو على 53.6 في المئة من الأصوات مقابل 45.4 في المئة لمرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.

ويعتبر نتائج الانتخابات، صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ضغط على اللجنة العليا للانتخابات من أجل إعادة الاقتراع في المدينة التي كانت خزانا انتخابيا للحزب الحاكم بعد خسارة مرشحه.

كان أردوغان قد صرّح من قبل بأن ” من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا ” ، مما يعني أن خسارة المدينة مرة ثانية ستمثل حرجا لأردوغان وقد تضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة.