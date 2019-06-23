6 شروط للتقديم.. امتلاك العقارات واستقدام العمالة حق لحامل الإقامة المميزة

علي القحطاني(صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة، أبرز الحقوق والمزايا التي تمنحها، وكذلك شروط الحصول على الإقامة المميزة.

وتتمثل الحقوق و المزایا التي تمنحها الإقامة المميزة لحاملها: الإقامة في المملكة مع أسرته، تأشيرات زيارة للأقراب، حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

كما تتضمن: استقدام العمالة المنزلية، مزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي، امتلاك وسائل النقل الخاصة، امتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية.

وكذلك الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقا للأنظمة واللوائح، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها

أما عن شروط التقدم للحصول عليها، فهي: تقديم جواز سفر ساري المفعول، خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه عن ستة اشهر من تاريخ التقديم، تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمة من داخل المملكة.

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