نشر : منذ 14 ساعة 2٬423 3 الاخبار المحلية بالفيديو.. مواطنة وطفليها ينظفون منتزه من مخلفات المتنزهين في أبها أبها(صدى): وثَّق مقطع فيديو، مبادرة رائعة من مواطنة وطفليها في أحد المنتزهات بأبها. وأوضح الفيديو، قيام المواطنة وطفليها بتنظيف المنتزه بعد امتلائه بمخلفات المتنزهين. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/06/في-مبادرة-رائعة..-مواطنة-وطفليها-ينظفون-منتزه-الفرعا-بـ-أبها-بعد-أن-امتلأ-بمخلفات-المتنزهين..mp4
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 14 ساعة
جزاها الله خير هي واولادها .. عمل طيب ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7037 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يعطيهم العافيه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يجزاهم خير على عملهم الرائع