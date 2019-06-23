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بالفيديو.. مواطنة وطفليها ينظفون منتزه من مخلفات المتنزهين في أبها

بالفيديو.. مواطنة وطفليها ينظفون منتزه من مخلفات المتنزهين في أبها
أبها(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، مبادرة رائعة من مواطنة وطفليها في أحد المنتزهات بأبها.

وأوضح الفيديو، قيام المواطنة وطفليها بتنظيف المنتزه بعد امتلائه بمخلفات المتنزهين.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 14 ساعة

جزاها الله خير هي واولادها .. عمل طيب ,,

[ عدد التعليقات: 7037 ] نشر منذ 13 ساعة

الله يعطيهم العافيه

[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يجزاهم خير على عملهم الرائع

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