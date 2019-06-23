بالفيديو.. مواطنة وطفليها ينظفون منتزه من مخلفات المتنزهين في أبها

أبها(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، مبادرة رائعة من مواطنة وطفليها في أحد المنتزهات بأبها.

وأوضح الفيديو، قيام المواطنة وطفليها بتنظيف المنتزه بعد امتلائه بمخلفات المتنزهين.