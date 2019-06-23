توفر وظيفة إدارية لحديثي التخرج بمستشفى دلة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مستشفى دلة عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، وظيفة إدارية لحديثي التخرج في تخصص إدارة الأعمال واللغة الإنجليزية، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مُنسق الموافقات والشركات Approval and Company Coordinator)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

مُنسق الموافقات والشركات (Approval and Company Coordinator).

ومن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، درجة البكالوريوس في إدارية الأعمال أو اللغة الإنجليزية ، أساسيات استخدام الحاسب الآلي ، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

والتقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/23م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا