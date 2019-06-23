حمدالله يتجاهل أول مباراة للمغرب في أمم أفريقيا بـ ” نيو لوك “
تجاهل عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر المغربي أول مباراة لمنتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2019.
وتعمد اللاعب المغربي نشر صورة جديدة له بـ ” نيو لوك ” تزامنًا مع مباراة منتخب بلاده أما نامبيا، قائلا: ” NEw LOOK “.
وظهر اللاعب في الصورة مسترخيًا وهو يقضي إجازته الصيفية بعد استبعاده من المنتخب قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.
وانتهت مباراة المغرب الأولى أمام ناميبيا ، اليوم الإثنين، بفوز المغرب بهدف من نيران صديقة، حاصلين على 3 نقاط صعبة في أولى المواجهات.
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5575 ] نشر منذ 13 ساعة
ما عندة إنتماء للوطن …………… احذر من الغرور فهو يقتل مو هبتك
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 10 ساعات
ياهو طير النوم من عيون الجيران ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 10 ساعات
عسى دوم
غندورة[ عدد التعليقات: 12676 ] نشر منذ 10 ساعات
😂ي رااااايق.
يامدوّر طيحتي شفني .. هنا**مرّتكي بين السحايب ، والمزون!
مو مهم الناس تدري .. من آنا** المهم أدري آنا .. منهو أكون !
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 10 ساعات
مجرد الوليد بن طلال
رشح شخص من طرفه
شرد نادي الجاليات
حتى جوالاتهم على مكاتبهم
مرعبهم
عز الله اذا هذي بدايتها
راح نشوف مهزله في صغير الريااااض
alfahd42[ عدد التعليقات: 22388 ] نشر منذ 9 ساعات
النصر مهوب اي شخص ممكن يكون رئيس فيه
مهوب مثل غيره من جاه ترأسه
والعالميه صعبه قويه قال ايش قال صغير الرياض
اذا صغير الرياض وساحب ناديكم من فرق عشر نقاط الى بطل للدوري معناه فريقكم ولا شي
مع احترامي للهلال وجماهيره المحترمه الا ان فيه ناس تسيئ له بسبب تعليقاتها على الاخرين وتصغيرها للغير رغم انه مهجدها