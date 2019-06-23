حمدالله يتجاهل أول مباراة للمغرب في أمم أفريقيا بـ ” نيو لوك “

ماجد محمد(صدى):

تجاهل عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر المغربي أول مباراة لمنتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتعمد اللاعب المغربي نشر صورة جديدة له بـ ” نيو لوك ” تزامنًا مع مباراة منتخب بلاده أما نامبيا، قائلا: ” NEw LOOK “.

وظهر اللاعب في الصورة مسترخيًا وهو يقضي إجازته الصيفية بعد استبعاده من المنتخب قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وانتهت مباراة المغرب الأولى أمام ناميبيا ، اليوم الإثنين، بفوز المغرب بهدف من نيران صديقة، حاصلين على 3 نقاط صعبة في أولى المواجهات.

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