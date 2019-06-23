موقف إنساني من مدرب تونس للاعبه بعد وفاة شقيقه

نواف السالم(صدى):

أعلن الفرنسي آلان جيريس مدرب تونس، عن اختيار اللاعب وجدي كشريدة لمرافقته في المؤتمر الصحفي الأول، استعدادا لمواجهة أنغولا في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر لغاية 19 يوليو المقبل.

وجاء اختيار كشريدة على وجه التحديد كنوع من الدعم المعنوي بعد أن فقد شقيقه قبل أيام.

وتوفي شقيق كشريدة مدافع النجم الساحلي قبل ساعات من توجه المنتخب التونسي إلى مصر، وسبق أن منحه جيريس إذنا بعد العودة من كرواتيا لزيارة شقيقه المريض في المستشفى، لكن لم يمهله القدر سوى ساعات قليلة ليموت بعدها متأثرا بمرضه.