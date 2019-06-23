مدير المنتخب المصري: واقعة التحرش صحيحة ولم نحقق مع اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

أصدر مدير المنتخب المصري لكرة القدم إيهاب لهيطة، بيانًا حول واقعة التحرش المتهم فيها لاعبو المنتخب.

وأوضح ” لهيطة ” ، أن المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري عقد اجتماعا مع اللاعبين، صباح الأحد، إذ تم التأكد من أن ” بعض اللاعبين أرسلوا رسائل لفتاة على تطبيق إنستغرام بالفعل ” .

وأشار إلى أن ما انتشر حول سحب هواتف اللاعبين أو فتح تحقيق في الواقعة غير صحيح على الإطلاق، متابعًا: ” ما تم أن المدير الفني جلس مع اللاعبين صباحا وطالبهم بالتركيز في البطولة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي ” .

وأوضح لهيطة، أن الفتاة لم تقدم أي دليل على مزاعمها بشأن تهديد لاعب المنتخب عمرو وردة لها.

وكشفت عارضة أزياء مصرية، أن بعض لاعبي المنتخب، حاولوا التواصل مع فتاة عبر تطبيق ” إنستغرام ” في ساعة متأخرة من ليل السبت، متهمة إياهم بالتحرش.

يذكر أن المنتخب المصري، تمكن من تحقيق أول فوز له في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على زيمبابوي ويحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن أوغندا صاحبة المركز الأول.

وتخوض مصر مباراتها الثانية في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها على أراضيها، الأربعاء، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

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