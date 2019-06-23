دعوى قضائية لمنع دخول ميريام فارس إلى مصر.. والأخيرة تعتذر عن الإساءة

القاهرة(صدى):

رفع المحامي المصري، سمير صبري، اليوم الأحد، دعوى قضائية مستعجلة؛ لمنع المطربة اللبنانية ميريام فارس من دخول الأراضي المصرية.

جاء ذلك على خلفية تصريحاتها التي اعتبرها مسيئة لمصر، إذ قالت إنها صارت ” ثقيلة “ على مصر، وأن متطلباتها صارت أكبر من أن يتحملها منظمو الحفلات، وهو ما يعتبر إساءة غير مقبولة لمصر وشعبها، بحسب الدعوى.

من جانبها، اعتذرت ميريام فارس عما بدر منها، بالقول: ” أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجرته البارحة بتاريخ 22 – 6 – 2019 ضمن فعاليات مهرجان موزازين وعلى هامش السؤال الذي طرح علي وهو ” لماذا قلت حفلاتك اليوم في مصر علما أنك كنت في يداياتك تقيمين حفلتين لثلاثة في الاسبوع؟ ” ، كان جوابي واضحا أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت اتعامل معهم في بداياتي ” .

وتابعت: ” لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع، هذا منطقي جداً حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر ” .

واستطردت: ” أنا لم أتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكرة، ولم أتعالى على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر ” .

وأكملت: ” أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب، يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر ” .

واختتمت: ” أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني، وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة ” تحيا مصر ” أعيد وأكرر: ” تحيا مصر ” .

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