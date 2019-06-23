الاحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة تطلق مبادرة ( شكرا )

سعيد العجل(صدى):

اطلق مدير عام إدارة الاحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله سليمان الحربي اليوم في ادارات الاحوال المدنية بالمنطقة مبادرة ” شكرا ” المنبثقة من مبادرة ” خير أمة ” لترسيخ القيم والاخلاق الاسلامية والتي تقام تحت اشراف امارة منطقة المدينة المنورة.

وتهدف مبادرة ” شكرا ” الى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الاحوال المدنية للمستفيدين وذلك من خلال تسليم المستفيد بمجرد دخوله الاحوال المدنية بطاقة تتضمن كلمة ” شكرا ” واذا حازت الخدمة على رضا المستفيد بإمكانه تسليم البطاقة للموظف مما يرفع من معنوياته ويكون حافز له لتقديم خدمات افضل للمستفيدين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حرص الأحوال المدنية على القيام بواجبها الوطني من خلال تفعيل الدور الاجتماعي .

الجدير ذكره، أن الأحوال المدنية تسعى باستمرار لاستحداث العديد من المبادرات الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الانسانية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.