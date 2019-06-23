سيدة تتهم زوجها بهتك عرض ابنها 70 مرة

عمان(صدى):

أقدمت سيدة أردنية على اتهام زوجها بهتك عرض ابنها من زوجها الأول ، عقب اكتشافها أنه عقيم ، وبتقديم القضية لمحكمة الجنايات بعمان ، أمرت ببراءته .

وكانت زوجة المتهم قد اتهمته بالاعتداء الجنسي على ابنها من زوجها الأول، كلما سمحت له الفرصة بالتفرد به، زاعمة أنه كرر فعلته 70 مرة، وعلى فترات زمنية متباعدة.

فيما خلصت المحكمة إلى قرارها، استنادًا إلى أدلة تؤكد براءة المتهم، حيث وجدت في الدليل الأول تناقضًا في أقوال الطفل حول تعرضه لهتك العرض، واختلاف أقواله عند المحقق وأمام المدعي العام والمحكمة “.

وفي الدليل الثاني، اعترفت الشاهدة أم الطفل أمام المحكمة، بوجود خلافات كبيرة بينها وبين زوجها، بسبب اكتشافها أنه عقيم، ولأنه كان يفتعل مشاكل كثيرة سبب لها مرضًا عصبيًا مما دفعها لتركه والرجوع إلى أهلها.

وكشفت مصادر إعلامية ، أنه من خلال شهادة الأم شكت المحكمة بأن الشكوى التي قدمتها ضد زوجها كيدية للانتقام منه “ ، مشيرًا إلى أن المتهم ” أنكر طوال فترة التحقيق معه الاعتداء على الطفل، كما وأدى حلف اليمين بأنه لم يهتك عرضه “ .