النيران الصديقة تنقذ أسود الأطلس من الهزيمة في أمم إفريقيا 2019

ماجد محمد(صدى):

اقتنص المنتخب المغربي، أول ثلاث نقاط له في بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد فوزه اليوم الأحد على ناميبيا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام بالقاهرة.

ولم يتمكن المنتخب المغربي من التسديد في شباك منافسه، طوال أحداث المباراة، إلا أن لاعب ناميبيا أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه خلال الوقت القاتل، لتكون النيران الصديقة في صالح أسود الأطلس.

وأصبح المغرب في المركز الأول في مجموعته برصيد 3 نقاط، على أن يخوض ساحل العاج وجنوب أفريقيا (نفس المجموعة) مباراتهما غدًا الاثنين.