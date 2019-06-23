” صحة الرياض ” تحتفي بمرور 10سنوات على برنامج الرعاية المنزلية

سعيد العجل(صدى):

تحت رعايه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور سطام الشيحة ، احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض يوم الخميس الماضي الموافق ٢٠ يونيو٢٠١٩ في مقرها بالرياض، بمرور (10) سنوات على إنشاء برنامج الرعاية الصحية المنزلية، وما حققه من انجازات كبيرة، وما قدمه من خدمات للمرضى وذويهم خلال هذه الفترة، وذلك بحضور مدير الادارة العامة للرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة الدكتور علي الغامدي ، وعدد من مدراء المستشفيات ومقدمي الخدمات بالبرنامج.

وفي بداية الحفل قدمت مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة الرياض الدكتورة فوزية الزامل عرض عن رؤية ورسالة البرنامج وأهدافه واستعرضت الفئات المستهدفة بالرعاية المنزلية مشيرة إلى عدد المستشفيات التي قامت بتطبيق البرنامج وعدد المستفيدين من تلك الخدمات المقدمة .

بعدها ألقى مدير الادارة العامة للرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة الدكتور علي الغامدي كلمة أكد فيها أن الرعاية الصحية المنزلية أصبحت من الأساسيات لتقديم الخدمة للفئات المستهدفة والتي تمر بكثير من التغيرات والتطورات حتى أصبحت تخدم أكثر من (33000) مريضاً في جميع مناطق المملكة فيما يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج بمنطقه الرياض حوالي (6000) مريض، مؤكداً أن هذا الاحتفاء يؤكد على أهمية تلك الخدمة.

من جانبه أشاد مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور سطام الشيحة بالجهود المقدمة والتعاون المثمر البناء بين كافة الأطراف لإنجاح البرنامج خلال الفترة الماضية مشدداً على أهمية الاستمرار في هذه الجهود والعمل على زيادة الشراكات لدعم البرنامج للوصول إلى الاهداف المرجوة لخدمة المرضى .

وفي الختام قام د. الشيحة بتسليم الدروع والشهادات للمشاركين في البرنامج والشركاء نظراً لما قدموه من جهود أسهمت في نجاح البرنامج وتطويره حتى يتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمرضى في مكان إقامتهم.

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم، من خلال فريق صحي مؤهل؛ مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم، ويسهم كذلك في زيادة معدلات دوران السرير؛ مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

الجدير بالذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل غيارات الجروح، والتغذية باستخدام الأنابيب، ومتابعة السكر وضغط الدم، وإجراء التحاليل والقسطرة البولية، والدعم النفسي والاجتماعي، ومتابعة العلاج النفسي والاجتماعي، وتقديم خدمات التوعية الصحية للمرضى وأسرهم، مبينة أن البرنامج يعتمد على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية (علاجية، وقائية، تأهيلية وتوعوية واجتماعية)، والتي تقدم لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم، وفق معايير محددة، وآلية عمل، من خلال فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.

وتقوم إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم، وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة، حسب الإمكانات والأنظمة؛ مما له الأثر الإيجابي النفسي، والاجتماعي، والصحي على المرضى .