بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية .

كما توقعت الهيئة أن تبقي السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة، غدا الاثنين.