للمرة الرابعة.. وفاة عروس بعد قضاء شهر عسلها في منتجع لاتيني

واشنطن(صدى):

في مشهد متكرر أثار الشكوك توفيت الأمريكية سوزان سيمونو، بعد انقضاء شهر عسلها في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان. لتصبح الضحية الرابعة لهذا المنتجع.

وقالت صحيفة ” نيويورك بوست ” ، إن العروس هي الضحية الرابعة لهذا المنتجع اللاتيني خلال شهر واحد، لافتة إلى أن جميعهن توفين في ظروف غامضة.

وعثر على سائل في رئتي سوزان، بعد تشريح الجثة، وكان السائل مماثل لما عُثر عليه في رئتي الوفيات السابقة.

وحتى الأن لم تتوصل التحقيقات إلى أدلة تدين المنتجع بشكل رسمي.