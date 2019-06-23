جيب تقدم تشكيلة واسعة من السيارات للباحثين عن المغامرة

أميرة خالد(صدى):

على مدى هذا التاريخ، تعلم مالكو سيارات ” جيب ” أن ” الذهاب إلى أي مكان والقيام بأي شيء ” هو أسلوب حياة وليس مجرد شعار، وأن شارة “جيب” تمثل أكثر من مجرد علامة تجارية، فهي بالحقيقة شارة شرف ، فمنذ تأسيسها قبل 75 عاماً ارتباطاً وثيقاً بقيم الحرية والمغامرة والأصالة والشغف .

وتوفر ” جيب ” ، السيارة الرياضية الأصيلة متعددة الاستخدامات، قدرات عالية ومهارة فنية وتعددية استخدام للأشخاص الباحثين عن المغامرة. واليوم، تواصل “جيب” توجيه دعوة مفتوحة للاستمتاع بالحياة إلى أقصاها من خلال تقديمها تشكيلة واسعة من السيارات التي تمنح مالكيها الشعور بأمان القيادة في أي رحلة وبكل ثقة.

توفر ” جيب كومباس 2019 ” الجديدة كلياً مجموعة لا مثيل لها من المميزات التي تتضمن قدرة الدفع الرباعي الأفضل في فئتها على الطرقات، بالإضافة إلى تصميمها المعاصر والأصيل، وديناميات القيادة المتميزة على على الطرق الممهدة، فضلاً عن حرية القيادة في الهواء الطلق، ومجموعة كاملة من تقنيات الإتصال والسلامة سهلة الإستخدام.

وتم تزويد “جيب كومباس” بمحرك بنزين منخفض استهلاك الوقود من نوع ” تايغرشارك ” (Tigershark) سعة 2.4 لتر بتقنية (MultiAir2)، وقوة 180 حصاناً عند 6400 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 237 نيوتن متر، مع صندوق تروس أوتوماتيكي بتسع سرعات. وبفضل هيكليتها ونظام التعليق المستقل تماماً ونظام الدعم الأمامي والخلفي لتخفيض الاهتزاز ونظام التوجيه الكهربائي الدقيق، تتميز السيارة بديناميات قيادة فائقة على الطرقات الممهدة.

وتتميز المقصورة الفخمة، التي تتسع لخمسة أشخاص بالغين، بتفاصيل داخلية متطورة ومواد راقية وتكنولوجيا متقدمة. وتحتوي مجموعة التجهيزات وسط السيارة على شاشة نظام ” يوكونكت ” (Uconnect®) التي تعمل باللمس وتدمج مزايا وظيفية مثل اختيار ناقل الحركة، وضوابط تحكم نظام ” سيليك تارين ” (Selec-Terrain)، وفرامل ركن السيارة الإلكترونية، وقبضات التحكم في درجة الحرارة والمناخ ومنافذ شحن الأجهزة الالكترونية والاتصال والتي يمكن استخدامها والوصول إليها بسهولة. كما تحتوي مجموعة أدوات السائق على شاشة ” ليد ” بقياس 3.5 أو 7 بوصات، وتعرض الشاشة الملونة التي يبلغ مقاسها 7 بوصة / 177.8 مم- وهي قياسية في طرازات ” ليميتيد ” (Limited) و ” تريل هوك ” (Trailhawk) – معلومات يمكن للسائق تهيئتها لتسهيل الوصول إليها أثناء القيادة.

ويشتمل الطراز “كومباس” على أكثر من 70 ميزة اختيارية للأمن والسلامة، بما فيها التحذير من الاصطدام الأمامي والتحذير من ترك حارة السير ورصد البقعة العمياء ورصد الطريق المتعامد الخلفي وكاميرا خلفية للرؤية عند صف السيارة مع خطوط شبكية ديناميكية، ونظام للمساعدة في صف السيارة بصورة متعامدة ومتوازية على الرصيف، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي، و ” التحكم الإلكتروني بالثبات ” (ESC) مع التخفيف الإلكتروني لحدة الانقلاب وستة أكياس هواء قياسية. ولمزيد من الحماية، تتضمن ” كومباس ” هيكل ” قفص الأمان ” ، الذي يحتوي على أكثر من 65% من مادة الصلب عالية القوة، مما يعتبر دليلاً إضافياً على مستوى التطور الهندسي الفائق الذي وصلت إليه “كومباس” والذي يجعلها من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الأكثر قدرة على الإطلاق.