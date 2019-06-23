الأوقاف تعلن عن توفر 3 وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن توفر 3 وظائف إدارية شاغرة بمجال الموارد البشرية، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: أخصائي أول تدريب موارد بشرية (HR Training Senior Specialist)، مدير اقتناء المواهب (Talent Acquisition Manager)، مُحلل أول موارد بشرية (HR Senior Analyst).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــــــا .

(يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) .