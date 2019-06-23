” المسند ” يوضح سبب اختلاف موعد فصل الصيف

علي القحطاني(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عن اعتبارات دخول فصل الصيف وحسابه.

وأوضح ” المسند ” في تصريحات له، أن دخول فصل الصيف ينبغي أن يكون وفقًا لاعتبارات مناخية، لا فلكية ولا رياضية، والتي تعتمد على عنصر درجة الحرارة فقط.

وأوضح أنه متى ما شعر الإنسان بدرجات الحرارة العالية والحر الشديد نكون في فصل الصيف، الذي يمثل في المملكة بوجه عام شهور ” مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، وسبتمبر ” أي 153 يومًا.

كما أشار إلى أن تقسيم الصيف مناخيًا على هذه الفصول أكثر منطقية وواقعية، لافتًا إلى أنه يترتب على هذا التقسيم المقترح اختلاف بداية ونهاية وطول فصل الصيف من مكان إلى آخر على مستوى العالم.

وأضاف أن تاريخ دخول فصل الصيف يختلف حسب نوع المعيار المحدد سواء كان رياضي أو فلكي.