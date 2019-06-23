العمل: يجب على العامل تقديم المساعدة دون أجر إضافي في الكوارث

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واجبات العامل وفقًا للمادة 65 من نظام العمل.

وتضمنت الواجبات: أن ينجز العمل المكلف به من صاحب العمل إذا لم يكن هناك مايخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، على العامل أن يعتني بالآلات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

كما اشتملت على: أن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستخدمة، أن يلتزم العامل بالسلوك الحسن والأخلاق أثناء العمل، أن يقدم كل مساعدة وعون دون أن يطلب أجرة إضافي في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة العمل والعاملين فيه.

تضمنت أيضًا: أن يخضع للفحوصات الطبية التي يرغب في إجرائها عليه صاحب العمل قبل الالتحاق بالوظيفة، أن يحافظ العامل على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أن يحافظ أيضا على جميع الأسرار اة المهنية المتعلقة بالعمل.

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