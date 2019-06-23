لاعب ريال مدريد يشن هجوما حادا على بايرن ميونخ

نواف السالم(صدى):

شن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، هجومًا حادًا على فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني وقياداته.

وعلق توني كروس على مسيرته في بايرن ميونخ، قائلًا ” تم إخباري في كثير من المرات إنني لاعب صاحب أداء رائع، لكني رغم ذلك لم أكن أشارك مع بايرن ميونخ ” .

وأضاف في فيلم وثائقي له ” كنت أشعر حقًا أنني استحق المزيد ” ، فبعد عودته للبايرن عقب إعارته إلى باير ليفركوزن بين عامي 2009 و2010 لم يشعر أنه يتم تقديره كما يستحق.

كما أشارت إلى أنه لم يكن يرغب في الانتقال من ليفركوزن إلى بايرن ميونخ، فبعد 10 دقائق فقط من تمديد عقده مع بايرن ندم على هذا الأمر.