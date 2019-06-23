الجوازات: لايمكن تجديد إقامة العاملة المنزلية في هذه الحالة
أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أنه لا يمكن تجديد إقامة العاملة المنزلية وهم بخارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة.
وجاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه : لسلام عليكم هل يمكن تجديد إقامة العاملة المنزلية وهم بخارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة، أرجو الرد.
وقالت الجوازات : مرحبا، التعليمات لا تسمح لك بذلك والمستفيد خارج المملكة. شكراً لك
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
لماذا السكوت والى متى ??
ارفع تعليقي هذا الى الجهات المعنيه ولكل من هو مسئول عند تمديد وتحويل هويات زائر الى اقامه نظاميه للعوائل ولمن سبق لهم بصمة ابعاد في قضايا الحق العام وقد اخذو جزائهم وانقضت محكوميتهم وقد تجاوزت الان عشرات السنين منذ تاريخه وتم السماح لهم بالدخول الى المملكه وتم منحهم هوية زائر بمنحه من خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده محمد حفظهم الله وتم اعلان مسبق بتحويل هويات زائر الى اقامه نظاميه ولكن لم يتم فتح لهم عقد ساند او أجير ليتسنى لهم اكمال باقي الاجراءات ،، اما آن أن تنظر اليهم بعين الرحمه بعد الله أما آن ان تشفق عليهم بسبب وضعهم لتركهم ارضهم وبيع ممتلكاتهم ليستنجدو بكم ويستقرو في احضانكم ?
والله يغفر الذنوب جميعا والله غفور رحيم،
ارجو من الجهات المسئوله النظر في وضعهم ليتسنى لهم العيش بسلام ليرعو اسرهم واطفالهم وجزاكم الله خير ،،