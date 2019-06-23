الجوازات: لايمكن تجديد إقامة العاملة المنزلية في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أنه لا يمكن تجديد إقامة العاملة المنزلية وهم بخارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال جاء فيه : لسلام عليكم هل يمكن تجديد إقامة العاملة المنزلية وهم بخارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة، أرجو الرد.

وقالت الجوازات : مرحبا، التعليمات لا تسمح لك بذلك والمستفيد خارج المملكة. شكراً لك