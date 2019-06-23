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بالفيديو.. محمد عبده يعلق على واقعة ” الجرادة “

بالفيديو.. محمد عبده يعلق على واقعة ” الجرادة “
أميرة خالد(صدى):

علّق الفنان محمد عبده، اليوم الأحد، على لقطة ” الجرادة ” التي وقفت على جبينه أثناء إحيائه لحفله الذي أقيم مؤخراً في منطقة القصيم.

وقال الفنان محمد عبده في مقطع فيديو، رداً على من أبدوا رغبتهم في شراء الجرادة: ” أنصح بعدم شرائها، صغيرة ما فيها لحم ولا شيء ” .

وكان مقطع فيديو الجرادة قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد المغردون بردة فعل محمد عبده وهو يغني ” مذهلة ” ، قبل أن يمسكها بيده أمام الجمهور ويغني لها ” هالحسن سبحان ربه ظالم وما أعدله “.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 14 ساعة

عزالله اشتهرت بالجراده

[ عدد التعليقات: 7037 ] نشر منذ 13 ساعة

الله يحسن خاتمته

[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 10 ساعات

أنا وقعت علي صرور

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