بالفيديو.. محمد عبده يعلق على واقعة ” الجرادة “
علّق الفنان محمد عبده، اليوم الأحد، على لقطة ” الجرادة ” التي وقفت على جبينه أثناء إحيائه لحفله الذي أقيم مؤخراً في منطقة القصيم.
وقال الفنان محمد عبده في مقطع فيديو، رداً على من أبدوا رغبتهم في شراء الجرادة: ” أنصح بعدم شرائها، صغيرة ما فيها لحم ولا شيء ” .
وكان مقطع فيديو الجرادة قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد المغردون بردة فعل محمد عبده وهو يغني ” مذهلة ” ، قبل أن يمسكها بيده أمام الجمهور ويغني لها ” هالحسن سبحان ربه ظالم وما أعدله “.
زائر[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 14 ساعة
عزالله اشتهرت بالجراده
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7037 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يحسن خاتمته
زائر[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 10 ساعات
أنا وقعت علي صرور