نصائح هامة للتخلص من اسمرارا الإبط

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء في التجميل ، نصائح للفتيات والسيداتي للتخلص من اسمرار الإبط ، الذي يٌسبب لهن إحراجاً ، وقد تظن بعضهنّ أنّ هذه الحالة دائمة وغير قابلة للتغيير، ولكنّ هذا الاعتقاد خاطىء .

ومن نصائح التخفيف من اسوداد الإبط في الصيف:

حافظي على نظافة هذه المنطقة عبر تنظيفها بشكل يومي، وذلك لأنّ الفطريات والبكتريا المتراكمة هنا، هي سبب رئيسي لاسوداد هذه المنطقة. ولذا قومي بتنظيف هذه المنطقة يوميًّا وبالأخص في أيام الصيف، باستخدام مواد منظفة لا تسبب تهيّج البشرة.

احرصي على جفاف هذه المنطقة بعد تنظيفها بشكل يومي، لأنّ الرطوبة سبب رئيسي في اسوداد منطقة تحت الإبط، بالإضافة إلى ظهور رائحة كريهة ناتجة عن رطوبة هذه المنطقة.

لا تستخدمي شفرة الحلاقة أو الكريمات للتخلص من الشعر الزائد، لأنها تزيد من سواد منطقة تحت الإبط.

أزيلي الشعر الزائد بالسكر أو بالشمع، ولكن احرصي على أن يكون الشمع باردًا، لأنّ الشمع الحار قد يحرق هذه المنطقة ويسبب اسودادًا تصعب إزالته.

لا تضعي مزيل التعرق ولا تقومي بالسباحة في المياه الحاوية على كلور بعد إزالة الشعر لمدة 24 ساعة، لأنه في هذه الحالة تكون البشرة متهيّجة وسوف تسبب لك حساسيةً واسودادًا مع مرور الوقت.

لا تكثري من استخدام مزيلات العرق التي تحتوي على مواد كيميائية، واستبدليها بمزيلات تعرق طبيعية وخالية من هذه المواد.

امسحي منطقة تحت الإبط يوميًّا بعصير الليمون أو جل الصبّار، فكلا المكونين الطبيعيين يساهم في تبييض البشرة.