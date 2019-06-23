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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز بللسمر بمنطقة عسير

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز بللسمر بمنطقة عسير
محمد السعران(صدى):

باشرت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية اليوم الاحد في مركز بللسمر بمنطقة عسير تقديم خدماتها للرجال والنساء وذلك لمدة اسبوع ، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة ” موجودين ” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية .

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات ” البرنت ” .

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.


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