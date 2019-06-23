الميركاتو الصيفي 2019.. استمرار عبدالرزاق حمدالله مع النصر
كشفت مصادر، عن استمرار الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، في صفوف نادي النصر لموسم آخر.
وأوضحت المصادر، الاتفاق بين اللاعب وإدارة النادي على الاستمرار بعد اتصالات أجراها عدد من شرفيي النادي باللاعب.
يذكر أن حمدالله كان يمتلك عرضاً مغرياً من نادٍ إيطالي وعددًا من الأندية الأوروبية.
غندورة[ عدد التعليقات: 12676 ] نشر منذ 9 ساعات
العلم عند الله ياحمدالله.. إحتمال الموسم الجاي يكون النادي غير نشاطه.. شفهم لذلحين بدون رئيس.
أنا “سمعت” إنهم حاطين لوحة فوق سطح النادي “للتقبيل”