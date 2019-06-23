مقارنة بين بيك اب شيفروليه سلفرادو 3500 و رام 3500 موديل 2019

أميرة خالد(صدى):

خلال حفل تقديم مركبة البيك اب الجديدة شيفروليه سلفرادو 2020 ، قال ( تيم هيريك) رئيس المهندسين المسؤول عن تطوير السيارة لمجموعة من الصحافيين ، أن بيك اب سلفرادو 3500 الجديد يتمتع بتسارع أفضل من بيك اب رام 3500 ذي العجلات الخلفية المزدوجة ، وذلك وفقاً لنتائج الاختبارات التي قامت بها شركة شيفروليه .

حيث قامت الشركة بتجربة مقارنة بين مركبتي البيك اب من فئة البابين واللتين تعملان بنظام الدفع الرباعي للعجلات ، وتم تزويد بيك اب رام بحزمة الأداء العالي الاختيارية والتي تكلف قرابة 2700 دولار إضافية ، ليولد المحرك المستقيم ذو الـ6 اسطوانات عزم دورن يبلغ 1356 نيوتن.م ، ووفقاً للمعلومات التي قدمها مهندس شيفروليه فقد جاءت مقارنة النتائج كالتالي :

– شيفروليه سلفرادو 3500 دوراماكس موديل 2020

بقوة 445 حصان و 1234 نيوتن. م مع قير أوتوماتيك 10 سرعات ، يجر مقطورة بوزن 8160 كجم

صفر-60 ميل/س 19.9

25- 60 ميل/س 18.2

40-60 ميل/س 11.8

مقارنة بيك اب سلفرادو وبيك اب رام

– رام 3500 HD كمنز موديل 2019

بقوة 400 حصان و 1356 نيوتن.م مع قير أوتوماتيك من 6 سرعات ، يجرمقطورة بوزن 8160 كجم

صفر-60 ميل/س 22.5

25- 60 ميل/س 19.8

40-60 ميل/س 12.8

وكما تلاحظ فإن بيك اب شيفروليه سلفرادو أقوى بـ45 حصان من بيك اب رام ، ولكن الأمر الأكثر أهمية في هذه البيانات هو أن سيلفرادو جاء أسرع بـ2.6 ثانية من بيك اب رام بعدما تم ربط كل بيك اب بمقطورة يبلغ وزنها 8160 كجم .

وخلال هذه التصريحات التي أدلى بها كبير مهندسي سيلفرادو للصحافة ، أكد ( تيم هيريك ) أكثر من مرة أن شيفروليه لا تحد من عزم الدوران إلكترونياً على الإطلاق في بيك اب سلفرادو ، وهو ما يعني انه وفي نسخة الدفع الخلفي من بيك اب شيفروليه ، فإن عزم الدوران يصل بالكامل إلى العجلات الخلفية ، وبالطبع فهذا يحمل إشارة ضمنية إلى أن بيك اب رام يحد من عزم الدوران الواصل إلى العجلات في بعض الأحيان .

ولكن صندوق التروس الجديد ذا االعشر سرعات في بيك اب سيلفرادو يشتمل على وضعية أوتوماتيكية تسمح للبيك اب بتزويد بعض هذه الطاقة إلى المحور الأمامي .

ومن جهة أخرى فإن متحدثين رسميين من مجموعة فيات كرايسلر لصناعة السيارات ، والمالكة لعلامة رام التجارية ، أشاروا إلى أن بيك اب رام HD ينقل عزم دوران يبلغ 1356 نيوتن.م إلى صندوق التروس عندما تحتاج المركبة إلى أقصى عزم دوران ، كما أوضحوا أن وزن المقطورة التي استخدمتها شيفروليه في اختباراتها والبالغ 8160 كجم لا يشكل سوى نصف قدرة بيك اب رام على الجر .

وقال متحدث رسمي باسم المجموعة : ” لا يهمنا التسارع من صفر إلى 60 ميل/س ، نحن مهتمون أكثر بقدرات المركبة بشكل عام وقدرتها على الحفاظ على السرعة عند السير على سطح مستو ” ، ومن الجدير بالذكر أن معظم معدلات القدرة على الجر تعتمد على قوة الهيكل و آليات التخلص من الحرارة ، أو جودة المكابح وكفاءتها بالإضافة إلى صندوق التروس والمحرك وحرارة المحاور التي تولدها الزيادة في وزن المقطورة.

كما يشار إلى أن السيارتين تتمتعان بنفس القدرة على الجر تقريباً ، حيث تبلغ قدرة سلفرادو على الجر 16,102 كجم بينما تبلغ قدرة رام على الجر 15,921 كجم ، كما يتميز بيك اب سلفرادو بقير أوتوماتيكي جديد يوفر قيادة مريحة أكثر ، إلا أن هذه الفروقات طفيفة جداً في الحقيقة ، ويمكنك استخدام أي من المركبتين في جر أحمال ثقيلة جداً .