عاصفة ترابية تجتاح طرق المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهًا لمستخدمي طرق ينبع / ينبع النخل، رابغ / ينبع، المفرق / ينبع.

وطالب مرتادي الطرق، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تبقي السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة.