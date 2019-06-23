لم يرحموا أحد.. الحوثيون يفخخون الحيوانات لقتل الأبرياء

فهمي محمد(صدى):

تواصل مليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن ممارستها الإرهابية والتفنن في ذلك، دون مراعاة أحد، فلم يسلم من بين أيديهم لا إنسان ولا حيوان.

وفي مشهد دموي جديد قررت مليشيات الحوثي الإرهابية أن تُدخل الحيوانات معركتها اللاإنسانية لزراعة الألغام بهم وتفجيرها ضد القوات اليمنية المقاومة لإرهابهم.

وشهد أمس السبت واقعة انفجار جمل في الحديدة كان يوضع به ألغام وتم تركه يسير نحو قوات المقاومة اليمنية إلى أنه غير مساره وذهب في طريق بالقرب من مواقع حوثية، .

وتنوعت أساليب ميليشيات الحوثي الإرهابية في زراعة الألغام من الأحجار والكتل الخرسانية على جنبات الطرق وتحت الأشجار وصولاً إلى صناعة ألغام على شكل جذوع النخل وزراعتها وسط مزارع النخيل.

وكشف مصدر عسكري يمني أن الحيوانات المفخخة هي حيلة حوثية جديدة لتحويل الحيوانات إلى ألغام متحركة.

يذكر أن مليشيات الحوثي الإيرانية زرعت أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات اليمنية، بحسب تقارير محلية ودولية راح ضحيتها آلاف الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال.