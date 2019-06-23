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بالفيديو.. ” المرأة الحصان ” تستعرض مهاراتها فوق الحواجز

بالفيديو.. ” المرأة الحصان ” تستعرض مهاراتها فوق الحواجز
أوسلو(صدى):

استعرضت النرويجية آيلا كيرستين الملقبة بـ ” المرأة الحصان ” ، مهاراتها في القفز فوق الحواجز والهرولة كالحصان، كاشفة عن موهبتها النادرة.

وظهرت المرأة الحصان، في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهرول كالحصان وتقفز فوق الحواجز

وأكدت ” كيرستين ” صاحبة الـ30 عامًا في لقاء لها، أنها تعشق الفروسية منذ الصغر، ولكن أهلها لم يتمكنوا من شراء مهر تركبه بسبب عدم القدرة المالية، لذا قررت أن تصبح هي حصانًا وتقفز فوق الحواجز.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 16 ساعة

هههههههههههه ماهي حصان ,,

,, هذي اما فرس والا مهر .. الله اعلم ,,

[ عدد التعليقات: 2435 ] نشر منذ 16 ساعة

ياساتر فنقصه غير طبيعيه … ياسعد من هو دغر بك

[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 14 ساعة

اللياقه عندها ميه ميه

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 13 ساعة

اللهم لاتخلف لنا مله

[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 12 ساعة

سلقه

[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 12 ساعة

اهل العقول في راحه

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 5 ساعات

الوضعية مررررة مغرية😋😋

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