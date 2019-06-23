بالفيديو.. ” المرأة الحصان ” تستعرض مهاراتها فوق الحواجز
استعرضت النرويجية آيلا كيرستين الملقبة بـ ” المرأة الحصان ” ، مهاراتها في القفز فوق الحواجز والهرولة كالحصان، كاشفة عن موهبتها النادرة.
وظهرت المرأة الحصان، في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهرول كالحصان وتقفز فوق الحواجز
وأكدت ” كيرستين ” صاحبة الـ30 عامًا في لقاء لها، أنها تعشق الفروسية منذ الصغر، ولكن أهلها لم يتمكنوا من شراء مهر تركبه بسبب عدم القدرة المالية، لذا قررت أن تصبح هي حصانًا وتقفز فوق الحواجز.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41335 ] نشر منذ 16 ساعة
اللهم لاتخلف لنا مله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41335 ] نشر منذ 16 ساعة
اللهم لاتخلف لنا مله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههههههههه ماهي حصان ,,
,, هذي اما فرس والا مهر .. الله اعلم ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 2435 ] نشر منذ 16 ساعة
ياساتر فنقصه غير طبيعيه … ياسعد من هو دغر بك
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7035 ] نشر منذ 14 ساعة
اللياقه عندها ميه ميه
طير الهوى[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 13 ساعة
اللهم لاتخلف لنا مله
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 12 ساعة
سلقه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 12 ساعة
اهل العقول في راحه
شبيه الريح[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 5 ساعات
الوضعية مررررة مغرية😋😋