بالفيديو.. ” المرأة الحصان ” تستعرض مهاراتها فوق الحواجز

أوسلو(صدى):

استعرضت النرويجية آيلا كيرستين الملقبة بـ ” المرأة الحصان ” ، مهاراتها في القفز فوق الحواجز والهرولة كالحصان، كاشفة عن موهبتها النادرة.

وظهرت المرأة الحصان، في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهرول كالحصان وتقفز فوق الحواجز

وأكدت ” كيرستين ” صاحبة الـ30 عامًا في لقاء لها، أنها تعشق الفروسية منذ الصغر، ولكن أهلها لم يتمكنوا من شراء مهر تركبه بسبب عدم القدرة المالية، لذا قررت أن تصبح هي حصانًا وتقفز فوق الحواجز.