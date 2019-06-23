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تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي

تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي
عادل الحربي(صدى):

أطلق مدير التعليم بحفرالباطن الأستاذ عايض الرحيلي نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين للعام الدراسي 1440-1441.

‏وأكد مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبدالله السليمان أن حركة النقل هذا العام قد شملت نقل 609 معلم محققة رغبات 59.90% من عدد المتقدمين .

‏وأوضح بأنه يمكن للمعلمين الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال الحساب الشخصي لهم في نظام نور ، كما يمكنهم التقدم بطلب تظلم الكتروني من خلال برنامج نور حيث أن التظلم متاح حتى نهاية دوام يوم الاربعاء 30-10-1440 .


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