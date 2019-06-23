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” تهديدات بالقتل ” لمحقق يتعقب أثر الطائرة الماليزية المختفية

” تهديدات بالقتل ” لمحقق يتعقب أثر الطائرة الماليزية المختفية
واشنطن(صدى):

كشف ” متعقب طائرات ” أمريكي، أنه تلقى تحذيرات بالقتل إذا استمر في التحقيق بشأن رحلة الطائرة الماليزية ” إم إتش 370 ” ، التي اختفت وهي في طريقها من كوالامبور إلى بكين في الثامن من مارس عام 2014.

ويذكر أن الحطام المعدني كان بحجم قدمين، مكتوبا على جانبيه ” لا تخطو ” ، وقيل إنها تعود لطائرة الركاب المختفية.

وعثر غيبسون على أكثر من 16 قطعة من الحطام المشتبه به الذي ظهر في جزر لا ريونيون الفرنسية بالمحيط الهندي ومدغشقر، وموريشيوس وسواحل بجنوب أفريقيا.

وأكد خبير طيران أنه منذ أن عثر غيبسون على اكتشافاته، فإنه يتلقى ” تهديدات بشعة ” بالقتل.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76177 ] نشر منذ 16 ساعة

رجل الديك تجيب الديك ..

.. تتبعوا مصدر مكالمات التهديد وعنده الخبر اليقين ,,

[ عدد التعليقات: 7037 ] نشر منذ 13 ساعة

كثرت الاقاويل والشائعات عن هذا اللغز المحير

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