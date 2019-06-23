الملاءة المالية شرط لإثبات قدرة طالب الإقامة المميزة على المعيشة

علي القحطاني(صدى):

أكد مركز الإقامة المميزة، أن الملاءة المالية من متطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة.

وأوضح أن المقصود بالملاءة المالية هو إثبات قدرة الراغب في الحصول على الإقامة المميزة على تحمل الأعباء المعيشية في المملكة من سكن ونقل ومعيشة ومصاريف متنوعة من تعليم وصحة وغيرها.

وأضاف أن معايير الملاءة المالية تختلف بحسب وضع كل حالة، من خلال مراجعة ملف طالب الإقامة لدى المركز، ودراسة حالة بشكل مستقبل.

وأفاد بأنه يتم إثباتها عبر تقديم ما يثبت الدخل الشهري أو استثمارات أو غيرها من الموارد المالية لطالب الإقامة، مدعومة بمستندات تسهل في عملية تقدير الملاءة بيسر وسهولة.