مبالغ تدخل حسابات المواطنين بعيدًا عن الرواتب

علي القحطاني(صدى):

أيام قليلة تفصلنا عن صرف أول راتب بعد عيد الفطر حيث من المنتظر أن يتم إيداع الراتب في الساعات الأولى من يوم الخميس 27 يونيو الجاري.

وتزامنًا مع اقتراب إيداع أول راتب، نرصد أبرز الدفعات التي يتم إيداعها في حسابات المواطنين بعيدًا عن الراتب.

سيتم إيداع راتب التقاعد بعد يومين من إيداع الراتب الأساسي للمواطنين، بينما يتم إيداع راتب ساند لمستفيدي التأمينات فيتم في بداية الشهر الميلادي في حين يتم إيداع رواتب التأهيل الشامل والأسر الحاضنة يوم 26 من الشهر الميلادي.

وفيما يخص راتب مستفيدي الضمان فيتم إيداعه في اليوم الأول من الشهر الهجري كما يتم إيداع مخصص حافز بعد إيداع الراتب في حين يتم إيداع دعم حساب المواطن للأسر المستفيدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أما مستفيدي الدعم السكني فسيتم إيداع مخصصاتهم بعد يومين.

ويتم أيضا إيداع دعم مبادرة الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان في بداية الشهر الميلادي خلال الأشهر الماضية.