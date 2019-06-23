وظائف تعليمية شاغرة للجنسين بجامعة الإمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للرجال والنساء بكلية أصول الدين، للعمل بمسمى (مُدرس القرآن وعلومه، ومُدرس دراسات قرآنية)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وقالت الجامعة ، أن الوظائف هي ، مُدرس القرآن وعلومه ، ومُدرس دراسات قرآنية.

مكان العمل: كلية أصول الدين.

وأكدت أنه يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/10/22هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/24هـ.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنـــــا .