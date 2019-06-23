5 وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الملك عبدالعزيز للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية طب الأسنان، باب التقديم على 5 وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة للعمل بدرجة ” معيد ” ، في عدة تخصصات بطب الأسنان، كالتالي:

1- وظيفة معيد ” تخصص طب أسنان أطفال ” :

وظيفة واحدة للرجال.

2- وظيفة معيد ” تخصص الصحة العامة للأسنان ” :

وظيفة واحدة للنساء

3- وظيفة معيد ” تخصص طب وجراحة اللثة ” :

وظيفة واحدة للرجال

4- وظيفة معيد ” تخصص أحياء الفم ” :

وظيفة واحدة للرجال

5- وظيفة معيد ” تخصص جراحة الفم والوجه والفكين ” :

وظيفة واحدة للنساء

كما أشارت إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص طب وجراحة الأسنان من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

وأضافت أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والسلوك، وألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن 30 سنة، وأن يكون حاصل على درجة التو فل أو STEP أو IELTS، بالإضافة إلى الحصول على درجة القدرات الجامعيين أو مايعادله، وعدم الحصول على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

ويبدأ التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/10/22هـ وينتهي في 1440/11/05هـ، على أن يكون في أوقات الدوام الرسمي، وبتم تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادة الامتياز والسيرة الذاتية وشهادة حسن السيرة والسلوك وثلاث خطابات تزكية على الاقل وشهادات الدورات والدبلومات وشهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب الاتصالات الادارية بمبنى رقم (12) او على العنوان البريدي ص . ب 80209 جدة 21589.

أو على البريد الالكتروني: [email protected]