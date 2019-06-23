أندية الأحياء والأندية الموسمية بالرياض تستعد للمشاركة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تستعد أندية الأحياء والأندية الموسمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمشاركة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يوم الأربعاء ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ ، الذي يوافق السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي وممثل برنامج أندية الحي الترفيهية والتعليمية الدكتور أنور أبو عباة ، أن الإدارة أصدرت تعميمًا للأندية لإدراج العديد من البرامج التوعوية لكافة مرتادي الأندية ضمن مشروع برنامج إجازتي4 تبين مخاطر هذه الآفة على الفرد والمجتمع ، وكيفية الوقاية منها والحد من انتشارها وتسليط الضوء على ما هي المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي ، والأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي إلى جانب العقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات وتقعيل حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعبارات تخص المناسبة وزيارة المعرض التوعوي بمول الرياض بارك وكذلك استضافة أحد رجال مكافحة المخدرات لإبراز وإيضاح دور المملكة العربية السعودية في محاربتها وذلك خلال المدة من ٢٣-٣٠ / ١٠ / ١٤٤٠هـ مع تزويد إدارة النشاط الطلابي بتقرير مصور عما تم تنفيذه في موعد آقصاه يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١١/٨هـ.