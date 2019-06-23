زوجة تطلب الخلع بعد أن طلب منها زوجها العمل ” راقصة “

القاهرة(صدى):

لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة المصرية بعد أن تخلى عنها أهلها، بسبب زوجها المدمن الذي يريدها أن تعمل راقصة بملهى ليلي لكي تنفق على إدمانه وطفلهما.

وقالت الزوجة أمام القاضي: أصبح مدمناً لغاية الجنون وفُصل من عمله بسبب إهماله وغيابه الذهني وتغيبه المستمر عن العمل، وقام بسجني فى المنزل وهددني أكثر من مرة.

وأضافت: طلب مني أعمل راقصة بالملهى الليلي الذي كان يسهر بداخله وصديقه لكى أنفق على المنزل، لأنه أصبح عاطلا ولكنَّي رفضت اتباع أوامره التي أصبحت لا تطاق، فطلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنَّه كان دائم الرفض في كل مرة، قررت إقامة دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة.