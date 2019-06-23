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الإعلامي عمر النشوان يعلن اعتزاله العمل وأصدقائه يطلقون حمله لدعمه

الإعلامي عمر النشوان يعلن اعتزاله العمل وأصدقائه يطلقون حمله لدعمه
علي القحطاني(صدى):

أعلن الإعلامي عمر النشوان، اليوم الأحد، اعتزاله العمل دون الإفصاح عن المزيد من الأسباب.

وقال عمر النشوان عبر حسابه على ” تويتر ” : أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيًا، وختم تغريدته بعبارة “ ولعن الله كل مَن ادعى أنه صديق وهو نعيق ” .

وحاول العديد من أصدقاء عمر النشوان دعمه حيث قال الإعلامي الرياضي سعيد الهلال : أنت خامة إعلامية فاخرة.. اذا وضعوا لك المعوقات.. جرب أن تجد فرصة أخرى.. لا تدع لحظة غضب اأو زعل تنهي ما بنيته!

وفي حين قال عبدالعزيز البكر : قيمة إعلامية كبيرة أنت أقوى من المواقف.. لحظة غضب وتعود إن شاء الله.


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