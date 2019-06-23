” صحة الباحة ” توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين لحملة الشهادة الابتدائية والكفاءة المتوسطة.

واشترطت المديرية في المتقدم، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على الشهادة الابتدائية أو الكفاءة المتوسطة، حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول لوظيفة سائق، أن يكون العمر بين 18 و 40 سنة.

يشار إلى أن التقديم بدء اليوم الأحد وينتهي الخميس المقبل الموافق 1440/10/24هـ، وذلك من خلال تعبئة النموذج التالي هنـــــــــــــا .