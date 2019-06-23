حليمة بولند بملابس شبه عارية في فيديو جريء

خالد الظفيري(صدى):

واصلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إثارة الجدل بملابسها الجريئة، وذلك بعد عمليات التجميل التي قامت بها في الفترة الأخيرة.

وظهرت حليمة بولند، في أحدث جلسة تصوير لها بملابس عارية تظهر جانب كبير من مفاتنها، ما أدى إلى انتقادها وشن هجوم حاد عليها.

وطلت في مقطع الفيديو، أثناء خضوعها إلى جلسة تصوير وهي ترتدي فستان ضيق طويل وعاري من الصدر، بينما جاءت بفستان آخر قصير وعاري أيضًا.

وعبرت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من هذه الإطلالة الجريئة، مؤكدين عدم احترامها عادات وتقاليد بلدها ودينها.

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