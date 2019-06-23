حليمة بولند بملابس شبه عارية في فيديو جريء
واصلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إثارة الجدل بملابسها الجريئة، وذلك بعد عمليات التجميل التي قامت بها في الفترة الأخيرة.
وظهرت حليمة بولند، في أحدث جلسة تصوير لها بملابس عارية تظهر جانب كبير من مفاتنها، ما أدى إلى انتقادها وشن هجوم حاد عليها.
وطلت في مقطع الفيديو، أثناء خضوعها إلى جلسة تصوير وهي ترتدي فستان ضيق طويل وعاري من الصدر، بينما جاءت بفستان آخر قصير وعاري أيضًا.
وعبرت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من هذه الإطلالة الجريئة، مؤكدين عدم احترامها عادات وتقاليد بلدها ودينها.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات
حلومه تستعرض بخلفيتها وهذا ليس بمستغرب عليها
زاير[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 1 ساعة
الدبتين شكلهم مو طبيعي .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترنا بستره
ابونايف[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 57 دقيقة
من الطبيعي الاعلامية تعمل تنفيخ وتعتني برشاقتها بس اللي مو طبيعي خروفها ماعنده غيره