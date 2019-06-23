رئيس الوزراء الإثيوبي يكشف الوضع بعد محاولة الانقلاب

أديس أبابا(صدى):

أكد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، فشل محاولة الانقلاب التي وقعت مساء أمس السبت في ولاية أمهرة.

وأوضح “آبي أحمد” في تصريحات له، أن القوات الحكومية تسيطر بشكل كامل على ولاية أمهرة بعد محاولة الإنقلاب، التي أسفرت عن مقتل عدد من المسؤولين.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن ولاية أمهرة شهدت مساء أمس السبت محاولة انقلاب مخططة للإطاحة بالقيادة التنفيذية في الولاية، وأسفرت عن مقتل كل من رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره إزيز واسساي.

وأعلن البيان، أن حارس رئيس الأركان هو من ارتكب هذا الهجوم، قائلًا “جنرال سابق في الجيش يدعي اسامنيو تساجا هو من يقف وراء هذه الهجمات، بمساعدة أشخاص آخرين، وتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص الذين تورطوا في هذه الهجمات”.

اقرأ أيضًا:

أثيوبيا.. مقتل رئيس حكومة أمهرة وجنرال بالجيش وراء محاولة الإنقلاب