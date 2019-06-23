للتضامن مع ابنه.. أب يرسم وشم يشبه الغرز الجراحية

لندن (صدى):

نقش رجل بريطاني وشمآ على صدره بطول 9 سنتيمترات؛ ليشبه علامات الغرز التي تركتها العملية الجراحية في صدر ابنه الصغير ” 6 أعوام ” .

وعن التفاصيل، أجرى ” الأبن ” عملية جراحية في الشهر الماضي، وكان التدخل الطبي ضروريآ للحفاظ على حياته.

وحينما بدأ الطفل استعادة عافيته، تساءل حول وجود الغرز فأخبرته الأسرة بأنه ليس شيئآ معيبآ، وطلبت منه أن يكون فخورآ بنفسه ولا يشعر بأي انزعاج.

فيما رسم ” الأب ” وشم ندوب الجراحة؛ حتى لا يشعر الابن بأي نقص أوحرج.